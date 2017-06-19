روسيا تتوعد باستهداف الطيران فوق مناطق قواتها بسوريا

نقلت وكالات روسية للأنباء عن بيان لوزارة الدفاع قولها إنها ستعتبر أي "أجسام طائرة" في مناطق عمل قواتها الجوية في سوريا أهدافا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها ستعلق التعاون مع الولايات المتحدة في منع حوادث جوية في سماء سوريا اعتبارا من 19 من يونيو/حزيران.

جاء البيان بعد أن أسقطت طائرة عسكرية أمريكية طائرة حربية سورية الأحد في ريف الرقة الجنوبي.

ونقلت الوكالات عن الوزارة القول إن الولايات المتحدة لم تستخدم قناة الاتصال مع موسكو قبل إسقاط الطائرة السورية.

وبينما قالت واشنطن إن المقاتلة كانت تقصف أهدافا قرب قوات تدعمها الولايات المتحدة، قالت دمشق إن الطائرة كانت في مهمة تستهدف مقاتلي تنظيم الدولة.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن موسكو تعتبر إسقاط الولايات المتحدة لطائرة حربية تابعة للحكومة السورية "عملا عدائيا ودعما للإرهابيين".