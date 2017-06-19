السعودية تعلن اعتقال ثلاثة من الحرس الثوري وإيران تنفي

اعتقلت البحرية السعودية ثلاثة من أفراد الحرس الثوري الإيراني من قارب تم ضبطه مساء (الجمعة) حين اقترب من حقل مرجان النفطي قبالة ساحل المملكة، الأمر الذي نفته السلطات الإيرانية.

وقال بيان لوزارة الثقافة والإعلام السعودية الاثنين: "كان هذا واحدا من ثلاثة قوارب اعترضتها القوات السعودية، تم ضبطها وعلى متنها ثلاثة رجال بينما هرب الاثنان الآخران".

وأضاف البيان "تستجوب السلطات السعودية الآن المعتقلين الثلاثة أعضاء الحرس".

لكن مسؤولا بوزارة الداخلية الإيرانية نفى ادعاء السعودية أنها اعتقلت أفرادا من القوات المسلحة الإيرانية.

وذكر موقع وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء نقلا عن مجيد أقاباباي المدير العام للشؤون الحدودية بوزارة الداخلية الإيرانية "من كانوا أمام القوات (السعودية) وجها لوجه كانوا صيادين بسطاء في قوارب صيادين".

