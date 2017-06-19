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سياسة|السعودية

السعودية تعلن اعتقال ثلاثة من الحرس الثوري وإيران تنفي

البحرية السعودية اعتقلت عناصر من الحرس الثوري الإيراني من قارب تم ضبطه قبالة سواحل المملكة
البحرية السعودية اعتقلت عناصر من الحرس الثوري الإيراني من قارب تم ضبطه قبالة سواحل المملكة
19/6/2017

اعتقلت البحرية السعودية ثلاثة من أفراد الحرس الثوري الإيراني من قارب تم ضبطه مساء (الجمعة) حين اقترب من حقل مرجان النفطي قبالة ساحل المملكة، الأمر الذي نفته السلطات الإيرانية.

وقال بيان لوزارة الثقافة والإعلام السعودية الاثنين: "كان هذا واحدا من ثلاثة قوارب اعترضتها القوات السعودية، تم ضبطها وعلى متنها ثلاثة رجال بينما هرب الاثنان الآخران".

وأضاف البيان "تستجوب السلطات السعودية الآن المعتقلين الثلاثة أعضاء الحرس".

لكن مسؤولا بوزارة الداخلية الإيرانية نفى ادعاء السعودية أنها اعتقلت أفرادا من القوات المسلحة الإيرانية.

وذكر موقع وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء نقلا عن مجيد أقاباباي المدير العام للشؤون الحدودية بوزارة الداخلية الإيرانية "من كانوا أمام القوات (السعودية) وجها لوجه كانوا صيادين بسطاء في قوارب صيادين".
 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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