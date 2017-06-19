الحكم بإعدام جندي صومالي قتل وزيرا بطريق الخطأ

قال ضابط بالجيش الصومالي إن محكمة عسكرية قضت اليوم الإثنين بإعدام جندي قتل وزيرا بعدما ظن عن طريق الخطأ أنه مسلح.

وأطلق الجندي النار على وزير الأشغال العامة عباس عبد الله شيخ سراج فأرداه قتيلا في سيارته في مطلع مايو/أيار.

وقال ضابط الجيش حسن علي نور لـ "رويترز" إن محكمة عسكرية أدانت الجندي، ويدعى أحمد عبد الله أحمد، بتهمة "القتل الخطأ".

وكان هناك جندي آخر وقت الحادث لكن المحكمة أطلقت سراحه دون توجيه أي اتهامات له اليوم.

ونشأ سراج (31 عاما) في مخيم لاجئين بكينيا وكان أصغر وزير في الحكومة الصومالية.

وينفذ مسلحون من جماعة الشباب المتحالفة مع تنظيم القاعدة هجمات مستمرة في مقديشو حيث يقاتلون للإطاحة بالحكومة التي يدعمها الغرب وطرد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.