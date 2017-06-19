إسرائيل تخفض إمدادات الكهرباء لغزة بعد أن خفض عباس المدفوعات

بدأت إسرائيل (الاثنين) خفض إمدادات الكهرباء لقطاع غزة معمقة أزمة الطاقة بعد أن قلصت السلطة الفلسطينية ما تدفعه ثمنا لكهرباء القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال مسؤولون فلسطينيون إن الخفض الذي أعلنته الحكومة الإسرائيلية قبل أسبوع من المتوقع أن يؤدي إلى تقليص 45 دقيقة من المتوسط اليومي الذي يبلغ أربع ساعات من إمدادات الكهرباء التي يحصل عليها سكان القطاع من شبكة كهرباء تعتمد على الإمدادات الإسرائيلية.

وقالت سلطة الطاقة الفلسطينية إن شركة الكهرباء الإسرائيلية خفضت إمداداتها البالغة 120 ميغاواط لقطاع غزة بمقدار ثمانية ميغاواط.

وأكدت متحدثة باسم الشركة الإسرائيلية بدء الخفض تمشيا مع قرار الحكومة الفلسطينية ومقرها الضفة الغربية بتغطية تكلفة 70% فقط من السعر الشهري لإمدادات الكهرباء لقطاع غزة.

وأعطى مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر المعني بالأمن شركة الكهرباء الضوء الأخضر لتنفيذ الخفض قائلا إن إسرائيل لن تتحمل الفارق في مدفوعات السلطة الفلسطينية.

وتقول السلطة الفلسطينية إن السبب في خفض الإمدادات هو عدم سداد حماس لقيمة الكهرباء. لكن خطوتها ينظر إليها على نطاق واسع باعتبارها محاولة للضغط على حماس لإضعاف قبضتها على القطاع الذي تديره منذ عام 2007.

وقال مسؤولون محليون من قطاع الصحة في غزة إن أي تدهور في أزمة الكهرباء في غزة، التي خرجت محطتها الرئيسية لتوليد الكهرباء من الخدمة وسط خلاف بين حماس والسلطة الفلسطينية على الضرائب، يمكن أن يتسبب في انهيار الخدمة الصحية.

وتعتمد المستشفيات بشكل متزايد على مولدات كهرباء منفردة وكذلك السكان الذين يتحملون دفع تكلفة الوقود لتشغيل المولدات.