البث الحي
سياسة|مصر

مقتل ضابط شرطة وإصابة 4 في انفجار عبوة ناسفة بالقاهرة

أرشيفية
أرشيفية
18/6/2017

قالت وزارة الداخلية المصرية إن ضابط شرطة قتل بينما أصيب آخر وثلاثة مجندين في وقت مبكر من صباح الأحد في انفجار على طريق سريع جنوب القاهرة.

وقالت الوزارة في بيان بصفحتها الرسمية على فيسبوك إن قنبلة مزروعة على جانب طريق الأوتوستراد في حي البساتين انفجرت في سيارة للشرطة في الساعة الأولى من الصباح مما أدى إلى سقوط الضحايا.

وأضاف البيان أن الضابط القتيل يدعى علي أحمد شوقي عبد الخالق وأنه يحمل رتبة ملازم أول.

وصرح مصدر أمني لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بأن العبوة الناسفة "تم تفجيرها عن بعد أثناء مرور السيارة بمنطقة الحادث".

وأضاف: "المعاينة الأولية رجحت أن يكون تم تفجير العبوة الناسفة عن بعد بواسطة شريحة هاتف محمول".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

المصدر : الجزبرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)