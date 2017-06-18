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سياسة

شاهد: وصول طلائع القوات التركية إلى الدوحة

18/6/2017

أعلنت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية وصول أولى طلائع القوات التركية إلى الدوحة.

وقد أجرت هذه القوات أولى تدريباتها العسكرية في كتيبة طارق بن زياد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشملت التدريبات عرضا بالدبابات العسكرية داخل الكتيبة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من إقرار البرلمان التركي إرسال قوات تركية إلى قطر، وتصديق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القرار.

وتهدف اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين الدوحة وأنقرة إلى زيادة القدرات الدفاعية للقوات المسلحة القطرية، من خلال تدريبات مشتركة ودعم جهود مكافحة الإرهاب وحفظ السلم والأمن الدوليين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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