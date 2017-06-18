شاهد: الرئيس الفرنسي يدلي بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية

بدأ الناخبون في فرنسا الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في البلاد.

وقد أدلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصوته في أحد مراكز الاقتراع ببلدة لو توكيه شمالي البلاد.

وتشير نتائج استطلاعات الرأي إلى أنه من المرجح أن يفوز حزب الجمهورية إلى الأمام الذي ينتمي له الرئيس إيمانويل ماكرون بأغلبية كبيرة في مجلس النواب.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب ربما يحصل على ما بين 400 و470 مقعدا من أصل 577 مقعدا في الجمعية الوطنية.

ويبغ عدد الناخبين المسجلين أكثر من 47 مليون ناخب، والذي ستكون نسبة الامتناع فيه تحت المجهر بعدما بلغت 51.3% في الدورة الأولى.

وفي الجولة الأولى من الانتخابات، فازت الحركة التي أسسها ماكرون منذ فترة قصيرة بأكثر من 32% من أصوات المقترعين وأزاحت الأحزاب التقليدية التي تهيمن على الساحة السياسية منذ عقود.