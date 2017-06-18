حماس: إسماعيل هنية سيقود الحركة من غزة

أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن أسفها للزج بها في الأزمة الخليجية القائمة، مؤكدة أن علاقاتها مع دولة قطر، ما تزال قوية، وأن قادتها الذين يقيمون فيها لم يغادروها.

وقال خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس، بقطاع غزة، في مؤتمر صحفي، نظمه "منتدى الإعلاميين" (غير حكومي) بمدينة غزة، (الأحد)" نأسف لحشر حماس في الأزمة الخليجية ولا نقبل أن تمثل حماس مشكلة لأية دولة عربية".

كما عبر الحية عن أسف حركته لاستمرار الأزمة الحالية، داعيا أطرافها إلى البحث عن حلول سريعة لها، مضيفا:" لن يستفيد من هذا الخلاف إلا العدو الصهيوني".

وأضاف "نريد علاقات متوازنة مع الجميع، لأننا حقيقة لسنا جزءا من الأزمة وتم حشرنا فيها".

وكشف الحية أن رئيس حركة حماس، إسماعيل هنية، سيبقي مقيما في قطاع غزة، ولن يغادرها، إلا "زائرا" لبعض الدول، وعادة ما يقيم رئيس حركة حماس، خارج فلسطين، بهدف امتلاك القدرة على التحرك، والإشراف على مؤسسات وأجنحة الحركة في كافة أماكن تواجدها.

مؤكدا أن علاقات حركته بدولة قطر، ما تزال قوية، وأن قادة الحركة المقيمون فيها، لم يغادروها.

ويقيم عدد من قادة حركة حماس، وعلى رأسهم، رئيسها السابق، خالد مشعل، في العاصمة القطرية "الدوحة"، منذ عدة سنوات.

وكان عدد من المسؤولين الخليجيين، ومنهم وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش قد انتقدا في تصريحات صحفية، احتضان دولة قطر لحركة حماس.

وفي موضوع آخر، قال الحية إن علاقة حركته مع مصر، ذاهبة نحو التحسّن والتطور.

وقال إن نتائج زيارة وفد "حماس" للقاهرة، الأسبوع الماضي، "سيتم ترجمتها على الأرض قريباً".

وتابع، الحيّة "جاءت الزيارة الأخيرة لمصر، استكمالاً لزيارات وتفاهمات ثنائية بيننا، عمرها الزمني 15 شهراً، في كل لقاء نبني على اللقاء الذي سبقه، واللقاء الأخير كان من أفضل اللقاءات".

وأكّد الحيّة أن مصر وعدت، خلال الزيارة الأخيرة، بتخفيف المعاناة عن قطاع غزة عبر فتح معبر رفح بشكل منتظم، كما وعدت بفتح معبر تجاري لتسهيل الحركة التجارية من وإلى القطاع.

وفي المقابل كشف عن أن حركة حماس، ستشدد إجراءاتها الأمنية على الحدود مع مصر.

وفي 12 من يونيو/حزيران الجاري، عاد وفد قيادي من "حماس" إلى قطاع غزة، قادماً من العاصمة المصرية القاهرة، عقب زيارة استمرت أسبوعاً، التقى خلالها بمسؤولين في جهاز المخابرات المصرية.

وأضاف الحيّة:" لن نكون عبئاً على أحد، ونحن معنيّون بأن تكون قيادات حماس في كل مناطق تواجد الشعب الفلسطيني".

وعبّر الحيّة عن استنكاره لـ "تسارع وتيرة التطبيع العربي مع إسرائيل".