تقرير دولي: قطر الأفضل عربيا لمعيشة الأطفال

حصدت دولة قطر المرتبة الأولى عربيا و34 عالميا بالنسبة لأفضل الظروف المواتية لمعيشة الأطفال وفقا لتقرير دولي أعدته منظمة "أنقذوا الأطفال".

وصنف تقرير منظمة "أنقذوا الأطفال"، الصادر الشهر الجاري، 172 بلدا من الأفضل إلى الأسوأ بالنسبة للأطفال، من خلال قياس متوسط مستوى الأداء في ثمانية موضوعات مختلفة.

وجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية عربيا (38 عالميا) تلتها سلطنة عمان (43 عالميا) ثم لبنان وتونس (45 عالميا) فالسعودية (47 عالميا) والأردن (51 عالميا) ثم المغرب (83 عالميا) ومصر (88 عالميا).

وجاءت التصنيفات وفقا لمعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة وسوء التغذية التي تؤثر في النمو والأطفال غير الملتحقين بالمدارس وعمالة الأطفال والزواج المبكر وولادات المراهقات والتشرد بسبب النزاعات ومقتل الأطفال.

واحتلت سوريا المرتبة الأولى في قائمة البلدان التي يعاني فيها الأطفال بشكل كبير من النزاع يليها جنوب السودان ثم الصومال والعراق ثم اليمن والسودان.

وقال تقرير المنظمة غير الحكومية لعام 2017 إن هناك نحو 28 مليون طفل مشردون قسرا، ويشمل هذا العدد نحو 10 ملايين طفل لاجئ، أي ما يقارب مليون طفل طالب لجوء، و17 مليون طفل نزحوا داخل بلدانهم بسبب العنف والنزاعات.

وصنف التقرير النيجر باعتبارها أسوأ مكان للأطفال على الصعيد العالمي.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة جاءت في المرتبة 36 تلتها روسيا في المرتبة 37.

وجاءت النرويج وسلوفينيا (بالتساوي) كأفضل البلدان على مستوى العالم بالنسبة للأطفال، تلتهما فنلندا ثم هولندا والسويد (بالتساوي) فالبرتغال ثم أيرلندا فأيسلندا وإيطاليا (بالتساوي) ثم بلجيكا وقبرص وألمانيا وكوريا الجنوبية (بالتساوي).