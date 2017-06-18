العبادي: اتهامات إياد علاوي لقطر لا تمثل موقف العراق

انتقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التصريحات الأخيرة لإياد علاوي نائب رئيس الجمهورية التي اتهم فيها قطر أنها دعمت أطرافا مسلحة في العراق بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي.

وكان علاوي قد اتهم قطر بأنها كانت تعمل على إنشاء كتلة سنية معارضة في العراق.

وأكد حيدر العبادي أن تصريحات علاوي إزاء قطر غير رسمية ولا تعبر عن الموقف الرسمي العراقي الذي تمثله وزارة الخارجية والحكومة العراقية فقط.

وأضاف أن الموقف الرسمي هو أن العراق ليس طرفا في الخلاف الحالي ولن يتخندق مع طرف ضد آخر، لأن الدستور العراقي لا يسمح بالتدخل في شؤون الآخرين.

وسبق أن انتقد رئيس الوزراء العراقي الحصار المفروض على قطر، وقال إنه يلحق الضرر بالسكان وليس بالحكومة القطرية.

وأدلى علاوي بتصريحاته الجديدة خلال زيارة له إلى مصر لإجراء مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاءت عقب تصريحات سابقة في بداية الأزمة قال فيها إن "الحكمة والعقل يدعوان إلى عقد مؤتمر حوار حقيقي" قادر على حل المشاكل العربية.

وأضاف في بيانه السابق أن هذه التداعيات الخطيرة تؤثر سلبا في القضية الفلسطينية والعراق وسوريا واليمن والبحرين ولبنان ومصر والأردن، "ومن غير المعقول أن تصل الأحوال إلى ما وصلت إليه".

وعلاوي سياسي شيعي علماني، ومنصبه رمزي بشكل أساسي ولا تعبر وجهات نظره عن سياسة الحكومة العراقية التي يرأسها العبادي.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بريا وبحريا وجويا، متهمة إياها بدعم الإرهاب، ولاحقا أصدرت تلك الدول بيانا مشتركا يدرج شخصيات وكيانات في القوائم الإرهابية، وترى أنها مرتبطة بقطر.