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سياسة|الكويت

أمير الكويت: أتطلع لرأب الصدع في البيت الخليجي خلال رمضان

أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح
أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح
18/6/2017

جدد أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح تمنيات بلاده بأن تحل الأزمة الخليجية داخل البيت الخليجي.

وأضاف خلال كلمة له بمناسبة "دخول العشر الأواخر من رمضان" إلى أن الأخوة والمصالح المشتركة تحتم على الجميع بذل كل جهد للحفاظ "على بيتنا الخليجي.

وقال أمير الكويت "نتطلع بكل الرجاء والأمل في هذا الشهر الفضيل إلى تجاوز التطورات الأخيرة في بيتنا الخليجي ورأب الصدع بالحوار والتواصل".

مشيرا إلى أن شهر رمضان يستدعي "توحيد الصفوف وتوحيد كلمتنا ووحدتنا الوطنية"، معربا عن أمله بأن تنجح مساعي الكويت لتسوية التوتر الحالي في المنطقة.

وأشاد أمير الكويت بدور سياسة بلاده في مكافحة الإرهاب، وقال إن بلاده تقف مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ليعم الأمن والسلام.

يشار إلى أن أمير الكويت يقوم بوساطة بشأن حصار ثلاث دول خليجية لقطر، حيث أجرى في وقت سابق مباحثات مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وزار الإمارات وقطر، ولكن لم يتم الإعلان عن نتائج تلك المحادثات.

وكانت السعودية والبحرين والإمارات قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر فجر يوم 5 من يونيو/حزيران الجاري، وفرضت عليها حصارا بحريا وجويا وبريا، وطالبت القطريين بمغادرة أراضيها في غضون 14 يوما، كما منعت هذه الدول رعاياها من السفر إلى قطر.

المصدر : الجزيرة مباشر
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