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سياسة

شاهد: مظاهرة أمام سفارة الإمارات بلندن تنديدا بحصار قطر

17/6/2017

نظمت الحملة الدولية للعدالة والسلام البريطانية وقفة احتجاجية أمام سفارة الإمارات في لندن للتنديد بمقاطعة دولة قطر، وبالحصار الذي فرضته دول خليجية عليها.

ودعا الناشطون في الحملة هذه الدول إلى احترام حقوق الإنسان والحالات الإنسانية المتضررة، لا سيما في الإمارات والسعودية، معتبرين ذلك انتهاكا لحقوق الإنسان الخليجي.

وندد المتظاهرون بدور الإمارات في وأد ثورات الربيع العربي، لاسيما في ليبيا ومصر.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بريا وبحريا وجويا، متهمة إياها بدعم الإرهاب، ولاحقا أصدرت تلك الدول بيانا مشتركا يدرج شخصيات وكيانات فيما أسمته بقوائم إرهابية ويرى أنها مرتبطة بقطر.

المصدر : الجزيرة مباشر
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