شاهد: تصادم مدمرة أمريكية بسفينة تجارية

قالت البحرية الأمريكية إن سبعة من طاقم المدمرة فيتزجيرالد التابعة لها فقدوا وأصيب ما لا يقل عن ثلاثة بعد تصادم المدمرة في وقت مبكر صباح (السبت) مع سفينة تجارية.

وقال خفر السواحل الياباني إن السفينة الأمريكية تعاني بعض الأضرار لكنها غير معرضة لخطر الغرق في حين أن السفينة التجارية التي كانت ترفع علم الفلبين بجنوب خليج طوكيو في اليابان كانت قادرة على الإبحار.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان إن المدمرة فيتزغيرالد اصطدمت بالسفينة التجارية على بعد حوالي 56 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من يوكوسوكا في حادث نادر في الممر المائي المزدحم.

وأضافت البحرية أنه تم إجلاء ثلاثة مصابين من على متن المدمرة بينهم قائد المدمرة برايس بنسون، الذي أشارت التقارير إلى أن حالته مستقرة، جوا إلى مستشفى البحرية الأمريكية في يوكوسوكا.

وقالت إنه تم نقل اثنين آخرين مصابين إلى المستشفى لإصابتهما بتمزقات وكدمات في حين ما زال تقييم الإصابات الأخرى جاريا. وتبحث فيتزغيرالد وخفر السواحل الياباني عن سبعة بحارة مفقودين.

وقال بيان البحرية "عانت يو.إس.إس فيتزغيرالد من بعض الضرر على جانبها الأيمن فوق وتحت خط المياه".

وأوضحت أن لم يتم تحديد المدى الكامل للضرر الذي لحق بالسفينة ولا الإصابات التي يعاني منها طاقمها بعد.