شاهد: السودان يستقبل أطفال مسلحي "تنظيم الدولة" بليبيا

قال معتز عباس وهو قائد مجتمعي سوداني في مصراتة أمس (الجمعة) إن الأطفال أبناء عناصر "تنظيم الدولة الإسلامية" السودانيين في ليبيا سيُعادون إلى أقارب لهم في السودان.

وكان الأطفال وهم أربعة فتيان وأربع فتيات تتراوح أعمارهم بين 10 أشهر و9 سنوات كانوا يعيشون مع آبائهم الذين يقاتلون مع تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة سرت الساحلية منذ عام 2015.

وكانت سرت قاعدة هامة لتنظيم الدولة واجتذبت أعدادا كبيرة من المقاتلين الأجانب.

وفرض التنظيم نهجه على السكان ووسع سيطرته على طول حوالي 250 كيلومترا من ساحل البحر المتوسط في ليبيا.

وانتهت القوات الليبية، المدعومة بغارات جوية أمريكية، من إعادة السيطرة على المدينة العام الماضي بعد معركة استمرت نحو سبعة أشهر.

ونُقل الأطفال من سرت إلى مصراتة قبل نقلهم إلى السودان عبر مطار طرابلس.