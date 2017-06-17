شاهد: إحالة أوراق 31 متهما للمفتي في قضية اغتيال النائب العام المصري

أحالت محكمة مصرية، اليوم السبت، 31 متهما باغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، في صيف 2015 لمفتي البلاد، للنظر في إمكانية إعدامهم، وفق مصدر قضائي.

وأوضح المصدر في تصريحات للصحفيين، أن محكمة جنايات القاهرة قررت إحالة 31 شخصا للمفتي في القضية المعروفة إعلاميا "اغتيال النائب العام هشام بركات"، للنظر في إمكانية إعدامهم من عدمه.

وحددت المحكمة، جلسة 22 يوليو/تموز المقبل للحكم على جميع المتهمين بالقضية البالغين 67 شخصا، وفق المصدر ذاته.

والمتهمون المحكوم بإحالة أوراقهم إلى المفتي هم كل من: أحمد محمد عبدالهادي، ومحمد جمال حشمت، ومحمود بدر، كارم السيد، ويحيي السيد، قدري الشيخ، أحمد محمد، صلاح الدين خالد، علي بطيخ، أبو القاسم مسعود، محمد إبراهيم، أحمد جمال، محمود الأحمدي، محمد الأحمدي، ياسر إبراهيم، أبو بكر محمد، عبدالله جمعة، عبد الرحمن سليمان، عبد المؤمن محمد، وأحمد محمد، إبراهيم أحمد، أحمد محروس، إسلام مكاوي، وإسلام جمعة، حمزة السيد حسين، يوسف أحمد محمد، محمد عبدالحفيظ ، السيد عبد الحميد، علي أحمد، محمد أبو طالب، مصطفي أحمد.

وحسب القانون المصري، فإن رأي مفتي البلاد في هذه القضايا استشاري وليس إلزاميا.

وقتل النائب العام السابق هشام بركات (64 عاما) إثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو/ حزيران 2015.