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سياسة

تيلرسون يلغي زيارة للمكسيك للتفرغ لحل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون
17/6/2017

ألغى وزير الخارجية الأمريكي رحلة كانت مقررة إلى المكسيك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية، بهدف البقاء في واشنطن للتركيز على حل الأزمة الخليجية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نيوويرت إن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يعمل على نزع التوتر في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، وسيجري اتصالات مع مسؤولين خليجيين وإقليميين عبر لقاءات شخصية أو من خلال اتصالات هاتفية.

وذكر بيان للخارجية الأمريكية أن الوزير أجرى العديد من الاتصالات خلال الفترة الماضية ويعتزم الاستمرار في هذه الجهود.

وقال مراسل الجزيرة فادي منصور إن قرار وزير الخارجية الأمريكي يمثل عمليا إحساسا من قبل الإدارة الأمريكية بضرورة إنهاء الأزمة الخليجية بتكثيف الجهود، وبالتالي قيام الولايات المتحدة بدور قيادي أساسي لحل الأزمة بعدما أعطت إشارات على متانة العلاقة مع قطر كشريك استراتيجي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي التقى الجمعة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني مستشار أمير دولة قطر لشؤون الاستثمار، وذكرت مراسلة الجزيرة في واشنطن أن تيلرسون التقى قبل الشيخ محمد بدقائق قليلة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس بمقر الخارجية. 

يذكر أنه منذ الخامس من الشهر الحالي، تعيش منطقة الخليج على وقع أزمة دبلوماسية تصاعدت بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ودول أخرى علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وأغلقت الدول الخليجية الثلاث حدودها البرية والبحرية مع قطر، وأغلقت أمامها مجالاتها الجوية.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر
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