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سياسة|إيران

إيران تتهم السعودية بقتل أحد صياديها في الخليج العربي

المدير العام لشؤون الحدود بوزارة الداخلية الإيرانية مجيد آقابابايي
المدير العام لشؤون الحدود بوزارة الداخلية الإيرانية مجيد آقابابايي
17/6/2017

قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء (السبت) إن خفر السواحل السعودي فتح النار على قارب صيد إيراني بالخليج وذلك وسط احتدام التوتر بين البلدين .

ونقلت الوكالة شبه الرسمية عن مسؤول بوزارة الداخلية قوله "إن قاربين إيرانيين خلال عملية الصيد في مياه الخليج العربي قد جرفتهما أمواج البحر وتم حرف مسارهما".

ونقلت الوكالة عن المدير العام لشؤون الحدود بوزارة الداخلية الإيرانية مجيد آقابابايي قوله "على هذا الأساس -ومن دون تأييد هذا الأمر- بأن القاربين الإيرانيين قد دخلا الحدود السعودية، فإن خفر السواحل السعودي قام بإطلاق النار صوب القاربين الإيرانيين مما أدى إلى مقتل صياد إيراني".

وقال "إن الإجراء السعودي يتعارض مع المبادئ الإنسانية، وحتى مع افتراض دخول القاربين الإيرانيين الحدود السعودية إثر أمواج البحر فإنه لم يكن مسموحا لهم بفتح النار على القاربين الإيرانيين".

وتابع "نحن نتابع هذا الموضوع حاليا حتى يتم تحديد هل القاربين الإيرانيين قد دخلا الحدود السعودية أم لا".

ولم يرد أي رد فعل سعودي.

وقالت تقارير إيرانية إن الحادث وقع في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وتدهورت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوى خلال سنوات.

وتتبادل إيران والسعودية الاتهامات بالإضرار بالأمن الإقليمي ويدعمان أطرافا متحاربة في سوريا واليمن والعراق.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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