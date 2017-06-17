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سياسة

أردوغان: نسعى لحل أزمة الخليج قبل عيد الفطر

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
17/6/2017

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تقوم بالعمل اللازم من أجل حل الأزمة الخليجية قبل عيد الفطر.

وأكد أردوغان في كلمة أمام ملتقى اقتصادي في إسطنبول أن معارضة بلاده الإجراءات غير العادلة ضد قطر لا تستهدف أية دولة أخرى في الخليج، وقال إن تركيا ستبقى البيت الثاني للمستثمرين الخليجيين.

وتابع أن بلاده سعت منذ بداية الأزمة لاتخاذ موقف مُنصف، مكررا ما قاله سابقا من أنه لا صواب في مقاطعة قطر.

وأوضح الرئيس التركي أن بلاده تتواصل مع كل طرف على صلة بالأزمة لرأب الصدع في الخليج، وعبر عن أمله في تسوية الخلاف قبل عيد الفطر، كما عبر عن ثقته في أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قادر على إنهاء هذه الأزمة في أقصر وقت.

وقال أردوغان إن بلاده عازمة على مواصلة تطوير وتعزيز العلاقات في كل المجالات مع جميع دول الخليج، وعلى رأسها السعودية. وكان الرئيس التركي رفض في وقت سابق الاتهامات الموجهة لدولة قطر من قبل الدول الخليجية الثلاث المقاطعة لها.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر
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