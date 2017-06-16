وفاة هيلموت كول موحد ألمانيا الحديثة عن 87 عاما

توفى المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول عن عمر ناهز87 عاما، حسبما أكد محاميه شتيفان هولتهوف-بفورتنر لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال موقع صحيفة "بيلد" الألمانية إن كول توفي في منزله بمدينة لودفيغسهافن غرب ألمانيا.

وعاني كول من إصابات داخل الجمجمة منذ عام 2008 بعد أن سقط على الأرض وجلس على كرسي متحرك منذ ذلك الحين. وساءت حالته الصحية بصورة واضحة عام 2015، ثم تحسنت بعد ذلك عقب قضائه عدة أشهر في المستشفى.

وتولى كول منصب المستشار الألماني لمدة 16 عاما خلال الفترة من عام 1982 حتى عام 1998، وهي أطول مدة لمستشار ألماني في منصبه. وكان القوة الدافعة وراء دخول عملة اليورو وإقناع الألمان بأن يتخلوا عن عملتهم المارك التي كانوا يعتزون بها.

ويحتفي الألمان بكول باعتباره مهندس إعادة توحيد شطري ألمانياـ وهو الأمر الذي تحقق بعد انهيار جدار برلين عام 1989 رغم مقاومة شركاء مثل رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر والزعيم الروسي ميخائيل غورباتشوف.

وبعد فترة قصيرة من مغادرة كول منصبه تلوثت سمعته بسبب فضيحة فساد في حزبه، حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي ينتمي لتيار يمين الوسط والذي تقوده الآن المستشارة أنغيلا ميركل.

ويعتبر كول هو الأب الروحي لميركل في بدايات مسيرتها المهنية حيث عينها في أول منصب وزاري تشغله.

ويعتبر كول من الساسة الذين مهدوا الطريق لإقامة الاتحاد الأوربي والعملة الأوربية المشتركة.