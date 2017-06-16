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سياسة

مناورات عسكرية بحرية مشتركة بين قطر وأمريكا

جانب من مناورات أمريكية قطرية سابقة
جانب من مناورات أمريكية قطرية سابقة
16/6/2017

تنطلق (الجمعة) مناورات عسكرية تجريها سفينتان من القوات البحرية الأمريكية مع القوات البحرية القطرية حيث تجري تدريبات عدة تتعلق بالعمليات البحرية وتمارين بالاشتراك مع الطائرات.

وحسب مراسل الجزيرة، يشارك في التمرين أكثر من تسع وحدات من الجانبين، وما لا يقل عن ثلاث فرق بحرية خاصة في عرض المياه الخليجية التابعة لدولة قطر.

ووصلت السفينتان الأمريكيتان الخميس إلى ميناء حمد الدولي للقيام بتدريبات عسكرية مقررة سلفا في إطار التعاون الدفاعي بين أميركا وقطر، ولا علاقة للمناورات بالأزمة الخليجية.

وتتضمن المناورات عددا من التمارين الخاصة بالعمليات البحرية المتعلقة بالتدريب على رماية المدفعية والصواريخ البحرية، إضافة إلى بعض التمارين البحرية المشتركة مع الطائرات الأمريكية والقطرية مثل الإمداد والإخلاء الطبي بواسطة الطائرات المروحية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، وقّع مع وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطية في واشنطن اتفاقية لبيع 72 مقاتلة من طراز" إف 15″ إلى قطر.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) إن الصفقة ستعطي قطر القدرة الفنية، وتعزز التعاون الأمني والعمل المشترك بين واشنطن والدوحة.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر
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