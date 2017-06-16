مجلس النواب اللبناني يقر قانونا جديدا للانتخابات

أقر مجلس النواب اللبناني قانونا انتخابيا جديدا يعتمد أساس النسبية، كما مدّد المجلس برئاسة نبيه بري مهامه حتى مايو/ أيار 2018 موعد الانتخابات المقبلة.

وينص القانون الجديد على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، إلى جانب إقرار الصوت التفضيلي على أساس القضاء، واستخدام البطاقة الممغنطة التي تسمح للمواطنين بالإدلاء بأصواتهم في مناطق سكنهم، وليس بالضرورة في مكان الولادة كما هو معمول به حاليا.

ومدّد المجلس النيابي مهامه حتى مايو/ أيار 2018 نظرا للتحضيرات التقنية المطلوبة لإجراء الانتخابات.

وحسب قانون النسبية، يتم توزيع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية على القوائم المختلفة حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الانتخابات.

وفي السابق كانت تُجرى الانتخابات اللبنانية وفق قانون معروف بقانون الستين لأنه أقر العام 1960، ويعتمد التصويت وفقًا لتقسيمات إدارية ومحاصصة تراعي الخصوصية الطائفية للقوى السياسية.

ويعتبر القانون القضاء دائرة انتخابية والفوز بها بحسب نيل المرشح أكثرية الأصوات.