فيسبوك تكشف تفاصيل جديدة بشأن حذف المحتوى "الإرهابي"

قدمت شركة فيسبوك تفاصيل جديدة عن جهودها لإزالة المحتوى الإرهابي استجابة لضغط سياسي في أوربا بشأن استخدام جماعات متشددة الشبكة الاجتماعية في الدعاية والتجنيد.

وأوضحت مونيكا بيكرت، مديرة إدارة السياسات العالمية في فيسبوك، وبريان فيشمان، مدير سياسات مكافحة الإرهاب، في تدوينة الخميس أن فيسبوك كثفت استخدام الذكاء الاصطناعي مثل مطابقة الصور وفهم اللغات للتعرف على المحتوى وحذفه سريعا.

وجاء في التدوينة أن موقع فيسبوك يستخدم الذكاء الاصطناعي لمطابقة الصور التي تسمح للشركة برؤية ما إذا كانت صورة أو مقطع فيديو يجري تحميله يتطابق مع صورة أو مقطع معروف لجماعات مصنفة "إرهابية" مثل تنظيم الدولة والقاعدة والجماعات المرتبطة بهما على حد وصفها.

وأسس يوتيوب وفيسبوك وتويتر ومايكروسفت العام الماضي قاعدة بيانات مشتركة لبصمات رقمية تتعرف تلقائيا على مقاطع الفيديو والصور التي بها "محتوى متشدد " بحيث يكون هناك تعاون في التعرف على نفس المحتوى.

وبالمثل، تحلل فيسبوك الآن النصوص التي أزيلت بالفعل لإشادتها أو دعمها منظمات متشددة وذلك لتطوير إشارات تعتمد على النصوص لرصد مثل هذه الدعاية.

وقالت بيكرت في مقابلة عبر الهاتف إن أكثر من نصف الحسابات التي نزيلها بسبب "الإرهاب"حسابات نجد لدينا رغبة في جعل مجتمعنا يعرف ما نفعله حيالها ليدرك أننا حقا ملتزمون بجعل فيسبوك مناخا معاديا للإرهابيين.

وفي السنوات الأخيرة مارست ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ودول قتل أو أصيب فيها مدنيون في تفجيرات وحوادث إطلاق نار ضغوطا على موقع فيسبوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي مثل غوغل وتويتر لفعل المزيد لإزالة المحتوى المتشدد وخطاب الكراهية.

وهدد مسؤولون حكوميون بتغريم الشركة وتجريدها من الحماية القانونية الواسعة التي تتمتع بها وذلك بسبب المحتوى الذي ينشره مستخدموها.