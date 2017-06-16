عقوبة قاسية على مرشح سابق للكونغرس خطط لحرق مسجد ومدرسة للمسلمين

قالت وزارة العدل الأمريكية إنه صدر حكم بسجن مرشح سابق للكونغرس عن ولاية تنيسي لما يقرب من 20 عاما لاتهامه بالتخطيط لحرق مسجد ومدرسة ومطعم في نيويورك.

وصدر الحكم على روبرت دوغارت (65 عاما) بمحكمة تشاتانوغا الجزئية حيث أدين في فبراير/ شباط بمحاولة تجنيد أشخاص لارتكاب عمليات حرق وبانتهاك حقوق مدنية.

وألقى مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) القبض على دوغارت في أبريل /نيسان 2015 بعد أن قال في اتصالات هاتفية مرصودة إنه يعتزم تجنيد عناصر لتكوين مجموعة مسلحة والسفر إلى "إسلامبرغ" وهي بلدة ريفية تعيش بها جالية مسلمة صغيرة في هانكوك بولاية نيويورك وتقع على مسافة 209 كيلومترات شمال غربي مدينة نيويورك.

وقال البيان إنه اعتزم تنفيذ هجوم مسلح تضمن إحراق مسجد أو "تفجيره بقنبلة مولوتوف أو وسيلة تفجير أخرى.

ووفقا للبيان، قال دوغارت خلال إحدى المكالمات المسجلة "لا أريد أن أضطر لقتل أطفال لكن هناك دائما أضرارا جانبية".

وأشاد النائب العام الأمريكي جيف سيشنز بالحكم وقال في بيان "الناس من جميع العقائد لهم الحق الأساسي في حرية العبادة وهذه الإدارة لن تتهاون مع محاولات انتهاك تلك الحقوق".

وقال ليزلي كوري محامية دوجارت في مقابلة عبر الهاتف الخميس إن استئناف الحكم احتمال مرجح.

وأضافت في المحكمة أن موكلها لم يكن لينفذ المخطط وأنه أراد أن يحدث صدمة بين الناس لاضطراب في شخصيته ومشكلات عقلية.

وبدأت إسلامبرغ بمجموعة مسلمين أمريكيين من أصل أفريقي انتقلوا من مدن أمريكية في سبعينيات القرن الماضي، وهي مجمع سكني مغلق يضم طرقا غير ممهدة وعشرات المنازل الصغيرة قرب بلدة هانكوك في جبال كاتسكيلز في نيويورك.

ويعيش في إسلامبرغ 200 نسمة يتلقى أبناؤها تعليمهم في المنازل ويصلون في مسجد بني بالمجمع المقام على 70 فدانا.