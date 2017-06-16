شاهد| مظاهرات في مصر ضد اتفاقية "تيران وصنافير"

شهدت عدة مناطق بمصر اليوم مظاهرات احتجاجا على موافقة البرلمان المصري على اتفاقية "تيران وصنافير".

وخرج الآلاف في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والفيوم والشرقية، في الوقت الذي شهدت فيه بعض المناطق تشديدات أمنية مكثفة حالت دون خروج بعض المظاهرات التي دعت لها أحزاب وقوى سياسية معارضة.

وطوقت الأجهزة الأمنية تجمعا تقدمه المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، عقب أداء صلاة الجمعة في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين (غربي العاصمة) ولم تستكمل المسيرة، وسط انتشار أمني كبير.

كما خرجت مظاهرات محدودة في ميدان فيصل (غربي العاصمة) وبعض قرى محافظة الشرقية (دلتا النيل/شمال) مرددة هتافات من بينها "عيش.. حرية.. الجزر مصرية".

كما خرجت فعاليات محدودة في قرى وأحياء محافظات الإسكندرية (شمال)، والمنيا والفيوم(وسط) والشرقية (دلتا النيل/ شمال) وسط هدوء ملحوظ في المدن الكبرى.

وحاصرت قوات الأمن مقار أحزاب وقوى سياسية دعت لخروج مظاهرات شعبية احتجاجا على الاتفاقية، بينها مقر تيار الكرامة (يساري) غربي العاصمة.

وتشهد القاهرة لاسيما ميدان التحرير المعروف باسم ميدان ثورة يناير/كانون ثان 2011، ومحافظات أخرى، اليوم، تشديدات أمنية مكثفة من خلال انتشار دوريات أمنية وسيارات الأمن المركزي ورجال أمن بالزي المدني والميري(الرسمي)، للحيلولة دون تنظيم مظاهرات شعبية ضد النظام المصري.

وأغلقت السلطات المصرية، أمس الخميس، محطة مترو أنفاق "أنور السادات" المؤدية إلى ميدان التحرير (وسط العاصمة) وقررت توقف القطارات بالمحطة لـ"دواع أمنية".

ودعت أحزاب وقوى سياسية معارضة، أمس الخميس إلى تنظيم مظاهرات حاشدة في الميادين الرئيسية بالقاهرة ومحافظات مصرية، احتجاجا على ما اسموه بـ"تمرير اتفاقية التنازل عن الجزيرتين".

وقالت صفحة الحرية للجدعان (معنية برصد ومتابعة بأوضاع الحريات بمصر) على موقع "فيسبوك" إن السلطات المصرية ألقت القبض على 60 شخصا من شباب النشطاء السياسيين في 16 محافظة بالبلاد خلال الأيام الماضية، تحسبا من تطور الأوضاع وحدوث انفلات أمني.

ووافق مجلس النواب، بشكل نهائي، الأربعاء، على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، التي يتم بموجبها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي "تيران" و"صنافير" بالبحر الأحمر للسعودية.

ويبدأ تنفيذ الاتفاقية فور تصديق رئيس الدولة المصرية عليها ونشرها في الجريدة الرسمية بالبلاد.