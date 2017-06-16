شاهد: دعوات من سلطنة عمان لرفع الحصار عن قطر

عبر مواطنون عمانيون عن استيائهم من تطورات الأزمة الخليجية، والحصار الذي تتعرض له دولة قطر من جانب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين.

وطالب عدد من المواطنين العمانيين برفع الحصار عن قطر وعودة العلاقات بين دول الخليج.

كما يشهد الشارع العماني تأييدا كبيرا لتسيير رحلات من عمان إلى قطر للمساعدة في تخفيف الحصار.

ووصف مواطن عماني الأزمة بـ"الشيء المحزن" قائلا إن الكثيرين لا يرضون بما يحدث من "عقوبات صارمة بحق الشعب القطري" قائلا: "ليكن الخلاف مع السياسة القطرية إن وجد محصورا في الأمور الدبلوماسية ولا يتم توجيهه ضد الشعب القطري والنسيج الاجتماعي".