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سياسة|بريطانيا

شاهد: الملكة إليزابيث تزور ضحايا حريق لندن

16/6/2017

زارت الملكية إليزابيث ملكة بريطانيا والأمير ويليام عددا من الأسر المتضررة من الحريق الذي دمر برج غرينفيل السكني في لندن.

ولجأ عدد من السكان الناجين من الحريق وأفراد أسر المفقودين إلى مجمع رياضي قريب من برج غرينفيل.

والتقت الملكة بمتطوعين وممثلي مجتمع محلي وسكان محليين في المنشأة الرياضية التي تعمل كمركز إغاثة لمن تم إجلاؤهم وأفراد أسر المفقودين.

واشتعلت النيران في مجمع برج غرينفيل الشاهق في منطقة كنسينغتون الشمالية في غرب لندن حوالي الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء (14 يونيو/ حزيران) وأفاد شهود عيان بأن العديد من السكان كانوا يطلبون المساعدة من نوافذ الطوابق العليا.

وقد أدى الحريق إلى مصرع ما لا يقل عن 30 شخصا ولا يزال العشرات في عداد مفقودين. وتتوقع شرطة لندن ارتفاع عدد القتلى، إلا أنها قالت إن الأمر قد يستغرق شهورا للبحث في المبنى المحترق وتحديد الضحايا.

المصدر : رويترز
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