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سياسة|ألمانيا

رئيس وزراء ولاية بريمن الألمانية: المسلمون هم أكثر ضحايا الإرهاب

رئيس وزراء ولاية بريمن الألمانية كارستن سييلينغ
رئيس وزراء ولاية بريمن الألمانية كارستن سييلينغ
16/6/2017

قال رئيس وزراء ولاية بريمن الألمانية، كارستن سييلينغ، إن الأحكام المسبقة مازالت مستمرة بحق الإسلام، وإن المسلمين هم أكثر المتضررين من الإرهاب.

جاء ذلك في كلمة له خلال مأدبة إفطار أقامه الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية، واتحاد ولايتي ساكسونيا السفلى وبريمن، الجمعة.

وأضاف سييلينغ: "ينبغي علينا الرد على الذين ينسبون العنف للإسلام، إن المسلمين هم أكثر ضحايا الإرهاب، ويتعين علينا ألا نسمح لهم باتهام دين معين".

من جانبه تطرق رئيس اتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية "نوزاد يشار عاشق أوغلو" إلى أهمية شهر رمضان وفضائله.

وأشار إلى أن ألمانيا تشهد نقاشات محزنة خلال الأشهر الأخيرة حول الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية، مؤكداً أن مؤسستهم مفتوحة أمام الجميع.

وشارك في مأدبة الإفطار ممثلين عن المسيحيين البروتستانت والكاثوليك في الولاية.

المصدر : الأناضول
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