تحالف حقوقي يمني: مقتل نحو 400 طفل مجند بصفوف الحوثيين

قال تحالف حقوقي يمني (الجمعة) إن أكثر من 400 طفل من الذين جندتهم مليشيا "الحوثي" في صفوفها، قتلوا خلال الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من عامين.

جاء ذلك في ندوة نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، الجمعة، بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بحسب وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحكومة، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأنه من الحوثيين.

وأوضح مسؤول وحدة الرصد والتوثيق في التحالف الحقوقي رياض الدبعي، خلال الندوة، أن "عدد الأطفال المجندين الذين قتلوا أثناء مشاركتهم في المعارك بلغ 424 طفلاً، وأصيب 16 آخرين بإعاقات دائمة".

وأضاف أن "مليشيا الحوثي جندت واستخدمت الأطفال في المعسكرات ونقاط التفتيش".

وتابع الدبعي أن الحوثيين استخدموا الأطفال في أغراض منها "تفتيش سيارات المارة والناس في نقاط التفتيش في شوارع المدن".

وينتمي الأطفال المجندون، بحسب الدبعي، "لمحيط اجتماعي قبلي وفقير"، مضيفاً أنهم "كانوا يؤخذون دون علم أهاليهم، أو من خلال الضغط على أولياء أمورهم وتهديدهم إن عارضوا عملية التجنيد".

ودعا الدبعي الحوثيين إلى "تسريح كافة المجندين لديهم من الأطفال، وإغلاق مراكز التدريب ومراكز الاستقطاب، وتحمل المسؤولية وجبر الضرر عن الضحايا".

كما طالب الدبعي مجلس حقوق الإنسان بإدانة عملية تجنيد الأطفال والزج بهم في القتال الدائر باليمن من قبل جماعة الحوثي، والضغط عليها لإجبارها على تسريح المجندين من الأطفال.

ويضم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان 10 من أكبر المنظمات اليمنية المتخصصة غير الحكومية العاملة في مجال رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وتأسس في يناير/ كانون الثاني 2015.

والشهر الماضي، قال وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، إن حكومة بلاده ستنشئ مركزًا تأهيليًا في العاصمة المؤقتة، عدن (جنوب)، لرعاية الأطفال المقاتلين الذين تم أسرهم في صفوف مسلحي جماعة "الحوثي".

وأوضح عسكر أن "الحكومة تضع آخر التصورات لإنشاء المركز التأهيلي في عدن، بعد تزايد تجنيد الحوثيين للأطفال مؤخراً، حيث تجاوز عددهم 10 آلاف طفل مجند من صنعاء وحدها".

ويشهد اليمن حرباً منذ أكثر من عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جهة أخرى، بعد انقلاب مليشيا الحوثي على الشرعية عام 2014.

وقتل خلال تلك الحرب أكثر من 10 آلاف يمني.