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سياسة|أستراليا

البيت الأبيض يعلق على سخرية رئيس وزراء أستراليا من ترمب

لقاء ترمب وترنبول في نيويورك الشهر الماضي
لقاء ترمب وترنبول في نيويورك الشهر الماضي
16/6/2017

قلل البيت الأبيض من أهمية فيديو مسرب لرئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول يسخر فيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ويلمح إلى علاقات مع روسيا.

وردا على سؤال عن تعليقات ترنبول قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض "لا أعتقد أن أحدا يهتم بذلك". وجاءت تعليقات ترنبول خلال حفل لوسائل الإعلام الإخبارية بمقر البرلمان في كانبيرا في وقت متأخر من يوم الأربعاء وكان من المفترض أن تكون غير معلنة.

وقال ترنبول في التسجيل المسرب "دونالد وأنا… نفوز في استطلاعات الرأي، نحن! ليست الاستطلاعات المزورة، نفوز في الاستطلاعات الحقيقية، أتعرف.. الاستطلاعات عبر الإنترنت، من السهل جدا الفوز فيها"، وأضاف "لدي هذا الفتى الروسي".

وبث صحفي أسترالي التسجيل وعزى ذلك إلى أنه لم يكن حاضرا للحفل لذا فهو ليس ملزما بقاعدة السرية.

وفي وقت لاحق قال ترنبول لإذاعة (3إيه.دبليو) إن التسريب انتهاك للبروتوكول لكن حديثه "الطريف" كان "انتقادا اتسم بروح الدعابة" سخر فيه من نفسه.

وقالت السفارة الأمريكية في كانبيرا إنها تدرك أن الحفل الأسترالي الذي شهد تعليقات ترنبول هو المقابل للعشاء السنوي للمراسلين الصحفيين بالبيت الأبيض والذي عادة ما يتبادل خلاله الإعلام الأمريكي والرئيس السخرية.

وقالت السفارة "نأخذ ذلك على محمل الدعابة المقصودة منه".

وأشار المسؤول بالبيت الأبيض الذي طلب عدم ذكر اسمه إلى اللقاء المباشر الأول "الجيد" بين ترمب وترنبول في نيويورك الشهر الماضي إذ أعلن الاثنان إنهما "ينسجمان مع بعضهما البعض إلى حد كبير". 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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