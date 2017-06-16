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سياسة

استشهاد 3 فلسطينيين ومقتل مجندة إسرائيلية بالقدس

شهيدان فلسطينيان في مكان الحادث قرب باب العامود في القدس
شهيدان فلسطينيان في مكان الحادث قرب باب العامود في القدس
16/6/2017

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة إن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، بينما قالت شرطة الاحتلال إنهم حاولوا القيام بعملية طعن.

وأضافت الوزارة في بيان أنها "تبلغت رسميا باستشهاد ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال قرب باب العامود في القدس المحتلة".

من جانبها قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن قوات الأمن أطلقت النار على ثلاثة فلسطينيين وقتلتهم عندما شنوا هجومين بأسلحة نارية وبيضاء أسفرا عن إصابة مجندة إسرائيلية بإصابات خطيرة.

وأضافت أن فلسطينيين قتلا بعد أن فتحا النار وحاولا طعن مجموعة من أفراد الشرطة الإسرائيلية فيما قتلت الشرطة آخر في موقع منفصل طعن مجندة إسرائيلية وأصابها بإصابات بالغة أدت إلى مقتلها لاحقا.

كما أصيب ضابط إسرائيلي آخر في الهجومين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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