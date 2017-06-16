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سياسة

إخوان ليبيا يدعون للحوار لتجاوز أزمة الخليج

16/6/2017

دعت جماعة الإخوان المسلمين الليبية السعودية والإمارات والبحرين إلى مراجعة مواقفها من قطر.

ودعت الجماعة إلى تغليب مصالح منطقة الخليج، وثمنت سلوك دولة قطر في النأي عن الرد بالمثل وتغليب لغة الحوار والإصرار عليه.

وقالت الجماعة في بيان إن إجراءات هذه الدول "تنتهك حقوق الشعب القطري"، وأبدت استغرابها من "الزج بمؤسسات إغاثية قطرية يشهد لها المجتمع الدولي بالعمل الخيري والإغاثي"، والدعوة إلى إجلاء أمثال الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ الصادق الغرياني والشيخ علي الصلابي.

وطالبت جماعة الإخوان الليبية الحكماء من قادة الدول المسلمة والعلماء بالتدخل للإصلاح بين الأشقاء واعتماد الحوار في الحل.

كما دعا البيان إلى الامتناع عن إقحام مجتمعات دول الخليج "في الخلافات والنزاعات السياسية، وإلى معالجة الأزمة في إطار الحكومات، بعيدا عن التأجيج والتصعيد الإعلامي.

وثمنت الجماعة ما وصفته "بالدور الإيجابي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا في النأي عن هذه الأزمة وعدم الانحياز إلى أحد أطرافها".

وحذرت جماعة الإخوان في ليبيا مما يسعى إليه البعض في ليبيا – من دون تسميتهم- لتوظيف تداعيات هذه الأزمة لتحقيق مصالح سياسية ضيقة لن تجني منها البلاد سوى مزيد من التأزيم والعبث بمستقبلها واستقرارها المنشود.

المصدر : الجزيرة
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