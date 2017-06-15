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سياسة

وكالة الطيران المدني الدولية تناقش إغلاق المجال الجوي أمام قطر

ثلاث دول خليجية قامت بغلق المجال الجوي أمام الخطوط الجوية القطرية
ثلاث دول خليجية قامت بغلق المجال الجوي أمام الخطوط الجوية القطرية
15/6/2017

بدأ وزراء نقل ومسؤولو طيران خليجيون (الخميس) اجتماعا بمقر وكالة الطيران (إيكاو) في مونتريال لمناقشة الخلاف بشأن المجال الجوي الذي نشأ عن قرار دول خليجية قطع العلاقات مع قطر.

وهذه المباحثات المباشرة هي الأولى منذ الخلاف الدبلوماسي الذي بدأ الأسبوع الماضي بعدما أغلقت دول خليجية مجالها الجوي أمام الرحلات القطرية.

وطلبت الدوحة من المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التدخل بعد الأزمة.

ومن المنتظر أن تلتقي قطر بشكل منفصل بأعضاء المجلس ورئيس المنظمة حسبما قالت مصادر على دراية بالاجتماع.

وقال أحد المصادر إن المباحثات قد تستمر ليومين.

وأوضحت قطر أنها ستطلب من المجلس حل الخلاف عبر آلية لحل النزاع بموجب اتفاقية شيكاغو التي تشرف عليها إيكاو.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين الأسبوع الماضي العلاقات الدبلوماسية مع قطر وأغلقت المجال الجوي مع قطر، بزعم تمويل الإرهاب.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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