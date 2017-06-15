البث الحي
سياسة|مصر

هيومن رايتس ووتش: قمع الحريات في مصر بلغ أشدّه

15/6/2017

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات المصرية تواصل التضييق على أي هامش لحرية التعبير في البلاد؛ حيث اعتقلت عشرات النشطاء وحجبت عشرات المواقع على الإنترنت خلال أيام.

وقالت المنظمة في تقرير لها الخميس إن السلطات المصرية اعتقلت خلال الأسابيع الماضية 50 ناشطا سياسيا سلميا على الأقل، وحجبت 62 موقعا على الإنترنت، وبدأت ملاحقات جنائية ضد المرشح الرئاسي السابق خالد علي، ما يشير إلى عزم السلطات تضييق أي هامش لحرية التعبير في البلاد.

وقالت المنظمة إن الاتهامات المنسوبة للنشطاء بُنيت على انتقاداتهم السلمية للحكومة والرئيس وهو ما يمثل انتهاكا للحق في حرية التعبير.

وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "السلطات المصرية تتحجج بمكافحة الإرهاب لسحق المعارضة السلمية" معتبرا أن الحكومة "لن تحرز تقدما ضد المتطرفين بتكميم أفواه المعارضين السلميين".

وتأتي حملة الاعتقالات الأخيرة بعدما فرضت السلطات المصرية في 24 مايو/أيار حجبا منسقا على 21 موقعا على الأقل، أغلبها تخص منافذ إعلامية، بزعم "دعم الإرهاب ونشر الأكاذيب"، لكن الحجب امتد ليطال 62 موقعا حتى 12 يونيو/حزيران.

ومن بين الجهات المتضررة مواقع إخبارية مصرية مثل "مدى مصر" و"مصر العربية" و"ديلي نيوز إيجبت"، ومواقع إخبارية تركية ومواقع إخبارية دولية مثل "الجزيرة" و"هافنغتون بوست" العربية؛ ومواقع رسمية للإخوان المسلمين وحركة حماس الفلسطينية؛ وموقع "تور بروجكت" الداعم لتصفح الإنترنت دون الإفصاح عن بيانات المستخدم.

وجاءت الإجراءات المصرية بعد ساعات من حجب السعودية والإمارات مواقع الجزيرة ومواقع قطرية أخرى.

لكن مصر ذهبت إلى أبعد من ذلك، بحسب هيومن رايتس ووتش، حيث امتدت الرقابة إلى حركات معارضة محلية، بما يشمل حجب موقع "الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض" التي تعارض مخطط للسيسي للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للسعودية.

كما حاصرت قوات الأمن المصرية نقابة الصحفيين التي شهدت تجمعا لمحتجين على التنازل عن الجزيرتين، واعتقلت العشرات من النشطاء والصحفيين بتهم التظاهر بدون تصريح.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

أردوغان: نعمل بقوة لإنهاء الاحتلال والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

أردوغان خلال فعاليات المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" عام 2018 (الأناضول- أرشيف)