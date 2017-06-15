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سياسة|الصين

الصين تفرض عقوبات بحق "طيران الإمارات" لارتكابها مخالفات

طائرة تابعة لشركة طيران الإمارات
طائرة تابعة لشركة طيران الإمارات
15/6/2017

منعت هيئة الطيران المدني في بيجين، شركة طيران الإمارات، من توسيع وجهاتها ونشاطها في الأجواء الصينية، لانتهاك الأخيرة لعدد من شروط السلامة الجوية، في رحلتين خلال الشهرين الماضيين.

وذكرت الهيئة في بيان، أمس الأربعاء، أنه تم فرض غرامة مالية بلغت 4 آلاف و300 دولار أمريكي، على شركة الطيران الإماراتية، إضافة إلى وضع قيود على نشاطها في الأجواء الصينية لمدة 6 أشهر مقبلة.

وقال مسؤولون في هيئة الطيران المدني الصينية، لم يتم تسميتهم إن "طيران الإمارات كان مسؤولاً عن حادثين وقعا في منطقة "شينغيانغ" غربي الصين في 17 أبريل/ نيسان، و19 مايو /أيار الماضيين.

ووقع الحادث الأول نتيجة تحليق طائرة الشركة الإماراتية على ارتفاع خاطئ، أما الآخر فأسفر عن فقدان خدمة مراقبة الحركة الجوية الاتصال مع الطائرة الإماراتية.

وأرجعت بيجين أسباب الإجراءات المفروضة حديثاً على طيران الإمارات، إلى سياسة "عدم التسامح" في أي انتهاك قد ترتكبه الطائرات أو المطارات في البلاد.

وتهدف بكين بسياستها إلى تحسين سبل السلامة، في جميع الخدمات المرتبطة بالطيران المدني، وفق وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

من جهتها، أعلنت شركة "طيران الإمارات" امتثالها للقوانين الصينية، وموافقتها على التعاون مع السلطات، لضمان التنفيذ الكامل للإجراءات المفروضة عليها، وقالت الشركة إنها "لن تتنازل عن سلامة الركاب والطاقم"، بحسب قناة فوكس نيوز الأمريكية.

وعلقت إدارة الطيران المدني الصينية، عمل "طيران الإمارات" في وقت سابق، لمخالفتها عددا من اللوائح.

وفي مايو/ أيار 2016، منعت إدارة الطيران المدني الصينية، الشركة الإماراتية، من إضافة طائرات وجهات جديدة إلى نشاطها في البلاد، لمدة 6 أشهر، على خلفية حادث ارتكبته طائرة إماراتية في يناير/كانون ثان 2016، حين هبطت وعلى متنها كميات منخفضة من الوقود، بعد محاولتين للهبوط تم إحباطهما بسبب الرياح القوية.

المصدر : الأناضول
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