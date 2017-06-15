إيران: القضاء على مجموعتين مسلحتين على الحدود

قال وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي إن بلاده تمكنت من القضاء على "خليتين إرهابيتين" في جنوب وشمال البلاد.

ونقلت وكالة إرنا الرسمية عن علوي أنه تم اعتقال خمسة أشخاص فيما قتل أخران في محافظة سستان بلوشستان في جنوب شرق البلاد فيما قتل عنصر من الاستخبارات خلال المداهمات.

كما نقلت الوكالة عن علوي اعتقال السلطات لشخص تونسي قال إنه كان يستعد لتنفيذ عملية تفجير داخل إيران، مشيرا إلى اثنين من المعتقلين من "دولة مجاورة".

وتبنى تنظيم الدولة هجمات استهدفت مجلس الشورى الإيراني وضريح آية الله الخميني في بداية الشهر الجاري مما أوقع 17 قتيلا.

وتم توقيف عشرات المشتبه بهم في طهران ومحافظات كرمان شاه وكردستان وغرب أذربيجان شمال غرب إيران وسيستان بلوشستان جنوب شرق البلاد التي شهدت هجوما أوقع سبعة قتلى من عناصر من حرس الحدود الإيراني في شهر أبريل/ نيسان الماضي.