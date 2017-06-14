وزير الخارجية التركي يزور الدوحة اليوم الأربعاء

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه سيتوجه إلى قطر اليوم الأربعاء، كما سيزور السعودية أيضا "إذا أمكن"، مؤكدا أهمية الاستماع إلى الأطراف المعنية في الأزمة الخليجية.

وأكد الوزير التركي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البوروندي في أنقرة الثلاثاء أن بلاده تحدثت مع جميع الأطراف، كما أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالات مع زعماء عدد من الدول.

وأضاف أوغلو "سأزور قطر، وإذا تم ترتيب الاستعدادات فسنزور السعودية أيضا، وزملاؤنا يعملون على الموضوع، وأعرف أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خارج البلاد، وإذا أمكن فسنلتقي، أو نلتقي المسؤولين السعوديين الآخرين، سنبحث كيفية إسهامنا في تسوية الأزمة".

وفي وقت سابق، الثلاثاء قالت الحكومة التركية في بيان لها إن جاويش أوغلو سيتوجه الأربعاء إلى الدوحة حيث سيلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما سيجري مباحثات مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وكان الرئيس التركي اعتبر في وقت سابق أن العقوبات التي فرضتها السعودية وحلفاؤها على قطر "غير إنسانية ومخالفة للإسلام"، مضيفا أنه سيجري محادثات هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمير قطر بشأن هذا الموضوع.