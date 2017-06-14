واشنطن: الأسوأ في الأزمة الخليجية "أصبح وراءنا"

أبدت وزارة الخارجية الأمريكية تفاؤلا بشأن حل الأزمة الخليجية، وقالت المتحدثة باسم الوزارة عقب مباحثات بين وزيري الخارجية الأمريكي والسعودي، إنه تم تخطي الأسوأ في هذه الأزمة.

وقالت هيذر نويرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ناقش مع نظيره السعودي عادل الجبير، أهمية نزع فتيل التوتر في منطقة الخليج، والعمل على إطلاق حوار بناء لحل الخلاف الخليجي في أسرع وقت ممكن.

وأضافت المتحدثة، إن الولايات المتحدة والسعودية اتفقتا على التطلع ليصبح الخلاف الخليجي وراءهما، بحيث يظل التركيز على مكافحة الإرهاب.

وقال مراسل الجزيرة في واشنطن ناصر الحسيني إن تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جاءت عقب لقاء تيلرسون والجبير بواشنطن، وأضاف المراسل أن المتحدثة لم تقدم أي تفاصيل عن أسباب هذا التفاؤل.

وأشار إلى أن الخارجية الأمريكية تعتبر أن الطرفين السعودي والأمريكي متفقان على ضرورة إيجاد حل سريع للأزمة الخليجية، ولفت المراسل إلى أن عبارة "إن الأسوأ أصبح وراءنا" لها دلالة كبيرة.

وكان تيلرسون ووزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس قد أجريا في الفترة الأخيرة اتصالات هاتفية بغرض خفض التوتر الناتج عن اندلاع الأزمة الخليجية في الخامس من يونيو/حزيران الجاري عندما قامت قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع دولة قطر وأغلقت مجالاتها الجوية أمام الرحلات من قطر وإليها، متهمة الدوحة "بتمويل الإرهاب".

ورفضت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية الرد عمّا إذا كانت واشنطن ترى في قطر دولة" داعمة للإرهاب" أو أن إغلاق دول خليجية حدودها مع قطر يعتبر حصارا.