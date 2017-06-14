مفوض الأمم المتحدة يدعو دولا خليجية لاحترام الحقوق في الخلاف مع قطر

قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين الأربعاء إن الإمارات والبحرين انتهكتا فيما يبدو حقوق الإنسان بالتهديد بسجن أو تغريم من يبدون تعاطفا مع قطر.

وأشار مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن "هاتين الدولتين بالإضافة إلى السعودية ومصر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر لكن يتعين عليها احترام حقوق مواطنيها".

وأضاف، في بيان "أصبح من الواضح أن الإجراءات التي اتخذت تنفذ على نطاق واسع ويمكنها أن تعرقل بدرجة كبيرة حياة آلاف النساء والأطفال والرجال لمجرد أنهم يحملون جنسية دولة منخرطة في هذا الخلاف".

ومنذ 5 يونيو/ حزيران الجاري، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع دولة قطر واتهمتها " بدعم الإرهاب " وأغلقت مجالاتها الجوية أمام الرحلات من قطر وإليها.

من جانبها، نفت قطر الاتهامات التي وجهتها لها دول خليجية، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.