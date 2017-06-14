شفيق: حصلت على معلومات حول "المشروع الجهنمي" لتيران وصنافير

قال الفريق "أحمد شفيق" المرشح الرئاسي المصري السابق إنه حصل على معلومات من إحدى الدول المجاورة حول ما وصفه بـ "المشروع الجهنمي" لجزيرتي تيران وصنافير.

وأكد شفيق خلال مداخلة مع إحدى الفضائيات المصرية أن، «دولة مجاورة لن أذكر اسمها، قالت سنخصص 2 كيلو مياه إقليمية لجزيرة تيران من ناحية السعودية، ومثلهما 2 كيلو مياه إقليمية لمصر، والـ 4 كيلو من المياه الإقليمية في المنتصف تكون عبارة عن ممر مباشر لا يوجد لأحد سلطة عليه، وعندما يفتح الممر المباشر سيمر فيه خليج العقبة حتى أم الرشراش أو ما تعرف الآن بإيلات".

وطالب شفيق، بإجراء استفتاء شعبي على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تقضي بسعودية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر أو إحالتها للمحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن مصر لديها السيادة على تيران وصنافير.

وأكد رئيس الوزراء المصري الأسبق أنه رغم حكم المحكمة بمصرية الجزيتين، إلا أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، قام بخطوة متخبطة وأحال الاتفاقية للبرلمان لمناقشتها، معقبًا: "ده بيزيد الأزمة".

وأوضح شفيق أن مجلس النواب ليس له التدخل في أي سلطة سيادية وما عليه إلا أن يحيل الموضوع للاستفتاء بحسب وصفه.

وتابع شفيق، إنه قضى في الحياة العسكرية 40 عامًا ، لافتًا إلى أنه هو وزملاءه بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر كلف بإغلاق مضيق تيران أمام السفن الإسرائيلية فتحرك بسرب من الطائرات ومنع التحركات الإسرائيلية في هذه المرحلة، وهذا يؤكد السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.