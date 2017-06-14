شاهد: حريق هائل يلتهم برجا في لندن وإصابة أكثر من 30 شخصا

اندلع حريق ضخم في برج سكني من 27 طابقا في غرب لندن قبيل فجر الأربعاء ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى ومحاصرة عدد من سكانه داخله.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا صراخا من الطوابق العليا للبرج فيما تصاعدت ألسنة النار ليلا وشوهد أحد السكان يلوح بقماش أبيض من إحدى النوافذ العليا.

وذكرت بعض وسائل الإعلام البريطانية أن النيران حاصرت بعض الأشخاص وكان سكان يصيحون طلبا للمساعدة من نوافذ الطوابق العليا لدى انتشار الحريق.

وتحدث السكان كيف استيقظوا على رائحة دخان الحريق وكيف هرعوا للفرار عبر الممرات المليئة بالدخان.

وتصاعدت أعمدة الدخان الأسود في الهواء فوق لندن بعد ساعات من اندلاع الحريق، وغطت النيران الكثيفة جانبي المبنى في الوقت الذي كافح فيه 200 من رجال الإطفاء الحريق بمساعدة 40 عربة.

وشوهدت قطع كبيرة من الحطام تتساقط من برج غرينفيل تاور، المبنى الذي يعود بناؤه لسبيعينات القرن الماضي في المنطقة التي تسكنها طبقة عمال شمال حي كنسينغتون، على مسافة قريبة من منطقة نوتينغ هيل الراقية.

وقال مساعد مدير العمليات في أجهزة الإسعاف في لند "ستوارت كريشتون " في بيان صدر الفجر، إنه تم نقلن 30 مصابا إلى خمسة مستشفيات مختلفة ، فيما كان رجال الإطفاء يواصلون مكافحة الحريق في المبنى الذي لا يزال عدد غير معروف من الأشخاص عالقين فيه بحسب شهود.

وقالت فرقة إطفاء لندن إن الحريق التهم كل الطوابق من الثاني وحتى الأخير لبرج غرينفيل في منطقة لانكستر ويست بغرب لندن، وأضافت "نقلنا 30 مصابا إلى خمسة مستشفيات.

وقال دان دالي مساعد رئيس فرقة إطفاء لندن "هذه واقعة كبيرة وخطيرة للغاية واستعنا بموارد كثيرة ومعدات متخصصة".

وقال رئيس بلدية لندن صادق خان إن السلطات أعلنت حدوث "واقعة كبيرة".

وأغلقت الشرطة طريقا رئيسيا مؤديا إلى غرب لندن وأغلقت أيضا أجزاء من شبكة أنفاق لندن كإجراء احترازي.

وقالت فرقة الإطفاء إن سبب الحريق الذي اندلع قبل الساعة الواحدة صباحا بتوقيت غرينتش لم يعرف بعد.