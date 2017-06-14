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سياسة

جاويش أوغلو: قطر دولة شقيقة ونحن هنا تضامنا معها

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
14/6/2017

استهل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو زيارته إلى قطر (الأربعاء) بالقول إن قطر استحقت احترام الجميع لعدم تصعيدها رغم قوة موقفها.

وأضاف أن وقوف بلاده مع قطر لا يعني انحيازها.

ومن المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين بالدوحة في مساعيه لحل الأزمة الخليجية.

وأوضح أوغلو أن "قطر دولة شقيقة والقطريون إخواننا ونحن هنا تضامنا معهم"، وأضاف أن تركيا تسعى لإيجاد حل للأزمة الواقعة بين قطر ودول خليجية.

وتابع قائلا "قطر استحقت احترام الجميع بعدم تصعيدها رغم موقفها القوي"، مؤكدا أن وقوف بلاده مع قطر ليس معناه أنها ضد أحد أو أنها اختارت أحد الأطراف.

ومن المقرر أن يلتقي جاويش أوغلو في الدوحة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما سيجري أيضا مباحثات مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ورافق جاويش أوغلو في زيارة قطر وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، ويتم الترتيب حاليا لتوجه الوزيرين إلى السعودية لاحقا.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن بأن الزيارة تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف دبلوماسية، وهي: إنهاء الأزمة قبل نهاية شهر رمضان على اعتبار أنه لا ينبغي أن يحدث فيه نزاع بين المسلمين، والحد من التصعيد وتخفيف التوتر في المنطقة، وإيجاد آليات حوار تؤدي إلى تسوية سلمية بأقل الأضرار قبل أن تتسبب بأضرار إضافية لبقية الدول العربية والإسلامية.

وكان الرئيس التركي اعتبر أمس أن العقوبات التي فرضتها السعودية وحلفاؤها على قطر "غير إنسانية ومخالفة للإسلام"، مضيفا أنه سيجري محادثات هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمير قطر بشأن هذا الموضوع.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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