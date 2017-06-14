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سياسة|الولايات المتحدة

تيلرسون: وضع الإخوان على لائحة الإرهاب يعقد الأمور

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
14/6/2017

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم بأكمله على لائحة الإرهاب سيعقد الأمور.

وأضاف خلال شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي (الأربعاء) "الإخوان يبلغ عددهم خمسة ملايين تم فصلهم إلى مجموعات عدة، وجزء منها يحتلون مواقع رسمية في بلدانهم".

موضحا أن عددا من منظماتهم مستمرة بارتكاب العنف والإرهاب وتم تصنيفها على لائحة الإرهاب.

وتابع أن عددا من كبار قيادات الإخوان أصبحوا مسؤولين في حكوماتهم، وأورد أمثلة على ذلك من بعض النواب وأعضاء الحكومة في البحرين، وكذلك أعضاء في الحكومة التركية.

واستنتج تيلرسون من ذلك أن تصنيف جماعة الإخوان كتنظيم بأكمله على لائحة الإرهاب سوف يضيف تعقيدات لاحقا على حكومات مثل البحرين وحكومات أخرى تعترف بالإخوان ولديهم تمثيل فيها.

وأضاف "هؤلاء الأفراد يشجبون الإرهاب، لذا فإن النظر إلى الإخوان كمنظمة واحدة ومتكاملة وتصنيفهم بناء على ذلك سوف يعقد الأمور. بإمكاني القول لكم إننا نراقبهم ونعيد النظر بهذه القضية على الدوام لأن دولا أخرى تفتح هذا الموضوع معنا".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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