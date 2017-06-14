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سياسة

تيلرسون: السلطة ستوقف التعويضات لأسر منفذي الهجمات ضد إسرائيل

وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون
14/6/2017

أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الثلاثاء أن مسؤولي السلطة الفلسطينية وافقوا على التوقف عن دفع تعويضات لأسر منفذي الهجمات ضد إسرائيل.

وهذه التعويضات التي تدفعها السلطة الفلسطينية لأسر من يُقتلون أثناء تنفيذهم هجمات ضد إسرائيليين تعتبر واحدة من العقبات الكثيرة التي تعترض عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال تيلرسون خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ إن السلطة الفلسطينية "عدلت سياستها، أقلّه لقد تم إبلاغي أنهم غيّروا هذه السياسة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أبدى رغبته بإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، ودعا إسرائيل إلى الحدّ من توسعها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح تيلرسون للسناتورات أعضاء اللجنة أنه أثار شخصيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسألة دفع السلطة تعويضات لأسر منفذي "الهجمات".

وقال إن هذه المسألة "بُحثت مباشرة عندما قام الرئيس عباس بزيارة مع وفده إلى واشنطن" في مطلع مايو/ أيار المنصرم، مشيرا إلى أن الرئيس ترمب أثارها أيضا لدى استقباله عباس في البيت الأبيض.

وأوضح تيلرسون أنه خلال لقائه عباس في واشنطن في 3 مايو/ أيار أجرى مع الرئيس الفلسطيني مباحثات ثنائية كانت "الأكثر عمقا" بينهما على الإطلاق.

وأضاف "لقد قلت له يتعيّن عليكم حتما التوقف عن دفع هذه التعويضات لعائلات من تسمونهم "شهداء"، متابعا "لقد قلت له إن مساعدة الأيتام والأطفال أمر مختلف، لكن عندما تخصصون هذه الدفعات لهذا الفعل بالتحديد فهذا أمر يجب أن يتوقف".

 وبحسب الوزير الأمريكي فإن المسؤولين الفلسطينيين "يعتزمون التوقف عن دفع أموال لتلك الأسر".

وإذا ما تأكد ما يقوله تيلرسون فإن هذا التغيير في السياسة الفلسطينية قد ينعكس سلبا على الرئيس عباس في الداخل الفلسطيني حيث يزن أبو مازن خطواته بدقة كي لا يتهم بتقديم الكثير من التنازلات في سبيل تحقيق تسوية سياسية.

المصدر : الفرنسية
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