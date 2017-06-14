الخطوط القطرية: لم نتأثر كثيرا بالإجراءات الخليجية

أكدت الخطوط الجوية القطرية الأربعاء أن عملياتها مستمرة بالوتيرة الاعتيادية وأن الغالبية العظمى من رحلاتها تسير كما هو مقرر لها، معلنة عن خطط للتوسع عبر إضافة وجهات جديدة.

وقالت في بيان نشرته على موقعها "تستمر عمليات الخطوط الجوية القطرية من وإلى مقرها في الدوحة كالمعتاد، مع استمرار الغالبية العظمى من الرحلات بالعمل كما هو مقرر لها".

وأشارت إلى أنها سيّرت ما يقارب 1200 رحلة بين الدوحة وشبكة وجهاتها وعددها أكثر من 150 وجهة حول العالم خلال الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن 90 بالمئة من هذه الرحلات قد غادرت خلال 15 دقيقة من موعد المغادرة المقرر.

وكانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر الإثنين، واتخذت إجراءات عقابية بحقها بينها إغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها. وأوقفت الدول الثلاث إضافة إلى مصر الرحلات من وإلى الدوحة وأغلقت مكاتب الخطوط القطرية.

وتتهم هذه الدول الإمارة الخليجية الصغيرة بدعم الارهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

والإثنين وجه الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر انتقادات إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بسبب موقفه من أزمة قطر واتهامها بتمويل الإرهاب، واعتبر أن الحصار الجوي الخليجي على شركته "غير قانوني".

وفي بيانها، أكدت الخطوط القطرية أنها تعمل على توسعة شبكة وجهاتها خلال الأشهر القادمة عبر إضافة 24 وجهة جديدة لطائراتها في 2017 و2018.

وقال الباكر بحسب ما نقل عنه البيان "تتواصل العمليات العالمية للخطوط الجوية القطرية بسلاسة، وذلك بفضل عدم تأثر الغالبية العظمى من الوجهات على شبكتنا بالوضع الراهن".

ورأى رغم ذلك أن الحظر الجوي "يعد الأول من نوعه وغير مسبوق، حيث شكّل خرقاً صريحاً للمعاهدات التي تضمن لنا الحق في التحليق في الأجواء، وعليه فإنني أدعو المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) لإعلان عدم قانونية هذا الحظر".