اعتقال محام بالبحرين بتهمة التعاطف مع قطر

قالت البحرين إنها اعتقلت محاميا لنشره محتويات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تحريضا على كراهية نظام الحكم بالمملكة، مشيرة إلى أنه تعاطف مع قطر.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية إنها قبضت على أحد المحامين لنشره في وسائل التواصل الاجتماعي "محتويات تضر بالنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية"، وبينما لم يحدد بيان الوزارة طبيعة "المحتويات" التي نشرها المحامي المذكور، ألمح إلى أن التغريدات تتعلق بـ"التعاطف مع قطر".

وكانت الداخلية البحرينية قالت في بيان لها إنه من منطلق الحقوق السيادية للمملكة فإن التعاطف أو المحاباة لحكومة دولة قطر عبر وسائل التواصل الاجتماعي قولا أو كتابة يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وختمت الوزارة بيانها بأنه جار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة العامة.

يذكر أن عقوبة "التعاطف مع قطر"، وفق بيان الداخلية، تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات مع غرامة مالية.

وكانت وزارة الإعلام البحرينية حذرت الخميس الماضي من نشر آراء مؤيدة لقطر، أو منتقدة للإجراءات التي اتخذتها المملكة ودول أخرى بحق الدوحة، عبر وسائل الإعلام البحرينية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ملوحة بإجراءات عقابية تصل حد السجن.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها دولة خليجية اعتقال أحد مواطنيها لتعاطفه مع قطر أو انتقاد الإجراءات التي تفرضها دول خليجية على الدوحة منذ بدء الأزمة الخليجية قبل عشرة أيام.

ومنذ الخامس من يونيو/حزيران الجاري قطعت سبع دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ "دعم الإرهاب"، في وقت خفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة.

وقد نفت قطر بشدة الاتهامات الموجهة إليها، وشددت على رفضها لمحاولات الوصاية على سيادتها.