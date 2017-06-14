اتهامات للسيسي بالخيانة بعد إقرار "تيران وصنافير"

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد موافقة البرلمان المصري الأربعاء على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وتصدرت ثلاث هاشتاجات "# مجلس_النواب" ، و" #سقطت_شرعيتك_ياسيسي" و" #تيران_وصنافير_مصرية"، موقع التغريد المصغر "تويتر" في مصر وجاءت معظم التدوينات مستنكرة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية بموجب الاتفاقية رغم الاعتراضات على الاتفاقية وصدور حكم قضائي نهائي ببطلانها.

وانتقد مدونون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووصلت الانتقادات لحد اتهامه بالخيانة.

وأعلن علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري الأربعاء موافقة البرلمان على الاتفاقية بعد تصويت أجري على عجل.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان قد وافقت في وقت سابق (الأربعاء) على الاتفاقية وأحالتها للجلسة العامة للتصويت عليها.

وأقر البرلمان الاتفاقية رغم صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في يناير كانون الثاني الماضي ببطلان توقيعها، وبعد ثلاثة أيام فقط من بدء مناقشة الاتفاقية على مستوى اللجان.

وتقول الحكومتان السعودية والمصرية إن تيران وصنافير كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة.

لكن محامين معارضين للاتفاقية يقولون إن سيادة مصر على الجزيرتين تعود إلى اتفاقية موقعة عام 1906 أي قبل تأسيس المملكة.

وأمس الثلاثاء احتج عشرات الصحفيين والنشطاء على الاتفاقية ومناقشة البرلمان لها بمقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة.

وقال شهود إن الأمن أرغم المتظاهرين على دخول مبنى النقابة وعدم التظاهر خارجها وألقى القبض على عدد منهم.

وأضافوا أن الأمن أفرج عن بعض المقبوض عليهم بعد فترة وجيزة.

وما زالت قوات الأمن تغلق الشارع المطلة عليه النقابة وتمنع حركة المرور به.