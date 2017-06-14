إصابة زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأميركي في إطلاق نار

قالت الشرطة الأمريكية الأربعاء إنه تم نقل خمسة مصابين للمستشفيات، عقب حدوث إطلاق نار أثناء تدريب لنواب بالكونغرس من أجل مباراة كرة قاعدة "بيسبول " خيرية.

وقال مايكل براون رئيس شرطة منطقة الكسندريا في ولاية فيرجينيا إنها تلقت استغاثة بوجود مسلح نشط الساعة السابعة وتسع دقائق صباحا بالتوقيت المحلي (1109 بتوقيت غرينتش) من منتزه في ضواحي واشنطن، حيث كان يجرى النواب تدريبا من أجل مباراة خيرية مقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأضاف أنه لدى وصول الشرطة لموقع الحادث، حدث تبادلا لإطلاق النار مع المسلح.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن زعيم الأغلبية بمجلس النواب ستيف سكاليس " أصيب إصابات بالغة"، ولكنه سوف " يتعافى ".