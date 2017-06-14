البث الحي
سياسة|أمريكا

إصابة زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأميركي في إطلاق نار

موقع إطلاق النار
موقع إطلاق النار
14/6/2017

قالت الشرطة الأمريكية الأربعاء إنه تم نقل خمسة مصابين للمستشفيات، عقب حدوث إطلاق نار أثناء  تدريب  لنواب بالكونغرس من أجل  مباراة كرة قاعدة "بيسبول " خيرية.

وقال مايكل براون رئيس شرطة منطقة الكسندريا في ولاية فيرجينيا  إنها تلقت استغاثة بوجود مسلح نشط الساعة السابعة وتسع دقائق صباحا بالتوقيت المحلي (1109 بتوقيت غرينتش) من منتزه في ضواحي واشنطن، حيث كان يجرى النواب تدريبا من أجل مباراة خيرية مقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.       

وأضاف أنه لدى وصول الشرطة لموقع الحادث، حدث تبادلا لإطلاق النار مع المسلح.       

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن زعيم الأغلبية بمجلس النواب ستيف سكاليس " أصيب إصابات بالغة"، ولكنه سوف " يتعافى ".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

نجاة متسابق بمعجزة بعد انقسام سيارته لنصفين في سباق البحرين (فيديو)

العمال يدفعون ما تبقى من سيارة غروجان (تويتر)