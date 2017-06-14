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سياسة

أول رئيس وزراء أيرلندي مثلي يتولى منصبه

ليو فرادكار
ليو فرادكار
14/6/2017

وعد "ليو فرادكار" الأربعاء بتحويل أيرلندا إلى "جمهورية الفرص" بعد أن أصبح أصغر رئيس وزراء لبلاده وأول رئيس حكومة مثلي.

وتأكد تعيين فرادكار (38 عاما) المولود في دبلن، في البرلمان في جلسة حضرها والده وهو مهاجر هندي ووالدته الأيرلندية.

وفاز فرادكار بزعامة حزب "فاين غيل" اليميني الوسطي الحاكم في وقت سابق من هذا الشهر. وأكد البرلمان تعيينه بأغلبية 57 إلى 50 صوتا مع امتناع 47 عضوا عن التصويت.

وفي كلمته لقبول المنصب أكد فرادكار على طاقة الشباب وقال إن سياسة الماضي لم تعد تحقق الهدف المرجو.

وقال "الحكومة التي أقودها لن تكون يسارية أو يمينية لأن هذه التقسيمات السابقة لا تستوعب التحديات السياسية الراهنة".

ولم يتطرق فرادكار في كلمته إلى استراتيجية حكومته تجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي (بريكست)، إلا أنه حذر سابقا من تبني خط متشدد مع لندن في المفاوضات التي من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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