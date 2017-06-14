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سياسة

أمريكا تتهم كوريا الشمالية في قرصنة إلكترونية وتتوقع المزيد

أمريكا تتهم كوريا الشمالية في هجمات إلكترونية
أمريكا تتهم كوريا الشمالية في هجمات إلكترونية
14/6/2017

أصدرت الحكومة الأمريكية الثلاثاء تحذيرا نادرا تتهم فيه حكومة كوريا الشمالية صراحة بشن سلسلة من الهجمات الإلكترونية تعود إلى عام 2009 وتوقعت المزيد من تلك الهجمات.

وأفاد التحذير المشترك من وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) بأن "مهاجمين إلكترونيين من الحكومة الكورية الشمالية (يشار إليهم في هذا التقرير باسم الكوبرا الخفية) استهدفوا وسائل الإعلام وقطاعي الطيران والمالية كما استهدفوا بنية تحتية حيوية في الولايات المتحدة والعالم".

ويأتي المستوى الجديد من التفاصيل بشأن تحليل الحكومة الأمريكية لما يشتبه بأنه نشاط قرصنة إلكترونية من جانب كوريا الشمالية فيما يتفاقم التوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ بسبب استمرار تجارب كوريا الشمالية الصاروخية.

وجاء في التحذير أن كوريا الشمالية ستواصل الاعتماد على العمليات الإلكترونية لتحقيق أهدافها العسكرية

والإستراتيجية.

وتنفي كوريا الشمالية بشكل منتظم الضلوع في هجمات إلكترونية ضد دول أخرى. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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