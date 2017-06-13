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سياسة|فلسطين

نتنياهو: لا نرغب بالتصعيد العسكري مع حماس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - أرشيفية
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - أرشيفية
13/6/2017

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء إنه لا يرغب بـ "التصعيد" العسكري مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، رغم قرار حكومته تخفيض إمداد القطاع الفقير بالكهرباء.

وأثار الإعلان عن هذا الإجراء الإثنين مخاوف وتحذيرات من إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية جديدة بين قوات الاحتلال وحركة حماس.

وحذرت حماس الإثنين من إمكانية "تدهور الأوضاع وانفجارها" في القطاع بعد هذا القرار.

وقال نتانياهو في تصريحات بثتها الإذاعة العامة إن "إسرائيل غير معنية بالتصعيد وكل تفسير آخر هو عبارة عن تفسير خاطئ".

وقال نتانياهو إن هذه القضية "تشكل موضوعا للجدال بين السلطة الفلسطينية وحماس. حماس تطالب السلطة الفلسطينية بتمويل الكهرباء والسلطة ترفض أن تدفع تلك التكاليف".

وأضاف "هذا جدال فلسطيني داخلي".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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